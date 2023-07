Ottimi riscontri a Giovinazzo per la “Notte Bianca dei bambini e delle bambine”

Gli spettacoli

Una bella novità per la nostra cittadina è stata lasvoltasi sabato 15 luglio.L'iniziativa dal titolo, ideata e organizzata da Miriam Massari e Annalisa Palermo ( con il valido supporto di Antonella Petruzzella ndr), ha ricevuto il patrocinio della città di Giovinazzo ed è stata inserita nel cartellone estivo delle iniziative dell'estate 2023. Si è trattato di un mix molto interessante di cultura, teatro, musica, e giocosità che ha avuto quali location Piazza Benedettine, Piazza San Salvatore, Piazzale Aeronautica e Piazza Leichardt in uno spazio di tempo dalle 18.30 alle ore 23.00. La presenza di tanti bambini seguiti dai genitori ha donato vivacità a tutti gli spettacoli in programma.Con lo spettacolo Pulcinellambe l'artista Lisa Ben Ci Venni, in piazza Benedettine, ha proposto teatro in miniatura rivolto a un bambino per volta che ha indossato la cuffia per ascoltare la storia e guardare nella scatola. Si tratta del teatro "lambe lambe" inventato in Brasile nelle favelas brasiliane; lì nacquero le prime scatole teatrali recuperate dai fotografi di strada. Lo spettacolo proposto da Lisa Ben Ci Venni ha presentato Pulcinella, tipico burattino napoletano, dei quali i bambini hanno visto la storia "…che parla della paura per non avere paura".In piazza San Salvatore è andato in scena Fortunadovesei di Valentina Vecchio con musiche dal vivo di Eliana Losciale al flauto traverso. Lo spettacolo di narrazione e burattini ha presentato l'abbinamento con la musica dal vivo lì a creare una raffinata atmosfera che ha seguito lo scorrere della storia sui movimenti del burattino: la mano di Valentina Vecchio che muoveva i burattini era il flauto traverso suonato da Eliana Losciale. Molto originale questa idea di teatro dei burattini che la piazza piena e vivace ha apprezzato unitamente alla vivacità dei bambini.Le storie dell'Annina con la sua bicicletta in piazza delle Benedettine hanno offerto un'esperienza particolare propria del teatro Kamishibai; è stata una bella forma di narrazione molto apprezzata dal numeroso pubblico accorso. L'Annina, simpatica cantastorie, ha fatto riferimento all' antica e tradizionale forma di teatro originaria del Giappone : il narratore, si spostava da un villaggio all'altro in bicicletta, annunciava il suo arrivo con voce o suoni e iniziava a raccontare le proprie storie servendosi di tavolette di legno sulle quali erano disegnate le sequenze ed immagini della storia che avrebbe raccontato e animato.Il Piazzale Aeronautica Militare ha ospitato lo spettacolo di teatro per bambini e ragazzi dal titolo La Conta De Lo Cunto De Li Cunti a cura di Room to Play. Lo spettacolo ha fatto riferimento all'opera seicentesca "Lo cunto de li cunti"- " Il racconto dei racconti" libro scritto dall'autore napoletano Giambattista Basile. Il libro fu la prima raccolta di fiabe del mondo occidentale ricca dei colori e della cultura del sud Italia. Lo spettacolo arricchito di musica dal vivo è stato seguito e apprezzato perché gli spettatori grandi e piccoli si sono lasciati incantare dalle storie meravigliose.In piazza San Salvatore Mr. Big Circus Cabaret con il suo Cabaret Circense ha segnato la degna conclusione della Notte Bianca dedicata ai bambini e alle bambine e apprezzata dal numeroso pubblico dei grandi che seguito con piacere l'iniziativa. L'esibizione a metà tra teatro e circo ha presentato Mr. Big prima giocoliere, dopo clown dal ritmo comico esilarante, infine intrattenitore ben organizzato con cappelli e torce di fuoco per incantare grandi e piccoli che sono stati invitati a prendere parte attiva allo spettacolo in divertenti momenti.In Piazza Leichardt durante tutta la Notte Bianca è stata allestita l'area ludobus "Luditerraneo" a cura di Officine Kreative Zorba, servizi educativi e animazione ludica di strada. Quando il Ludobus arriva in uno spazio, lo stesso spazio si trasforma in modo creativo e ludico e così è stato a Giovinazzo. Gli animatori hanno valorizzato il "gioco libero" che ogni bambino ha potuto scegliere insieme ai suoi genitori. Il grande furgone è diventata una scatola magica carica di giochi, di libri e di materiale creativo: memory gigante, tiro al bersaglio, corde per saltare, biliardi artigianali, libri, trucchi e travestimenti e tanto altro ancora per la felicità dei piccoli e dei grandi che li seguivano.Questa tipologia di animazione ludica del Ludobus "Luditerraneo" Zorba ha promosso il gioco a trecentosessanta gradi, la riscoperta dei giochi tradizionali e ha rafforzato la bellezza del diritto al gioco di ogni bambino.La primaa Giovinazzo ha riscosso positivo riscontro, tanta gente è arrivata anche da fuori città, motivo per cui si può prevedere la seconda edizione.