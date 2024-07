Che festa per la "Notte Bianca dei bambini e delle bambine"

Nel programma, patrocinato dall'amministrazione comunale, cartellone ampio e ricco di iniziative che spaziano tra i contenuti più vari e in tutti gli aspetti culturale, artistico, sportivo, sociale, solidale e musicale, non poteva mancare un evento dedicato ai bambini. La seconda edizione della Fabbrica delle Storie ha propostonata da un'idea Miriam Massari e Annalisa Palermo titolari della Cartolibreria Mary Poppins che hanno reso piazza San Salvatore e Piazzale Leichardt scenari opportuni per svolgere l'evento. Ed è stato possibile creare incontri ricchi d'incanto, di ascolto, di gioco, di creatività e divertimento con e per i bambini. A partire dalle ore 18.00 in piazza San Salvatore, in una serata molto calda, ha avuto inizio l'edizione 2024 della tanto attesa iniziativa che ha coinvolto il mondo dei più piccoli sotto lo sguardo divertito e attento dei loro accompagnatori perché si è trattato di un evento a misura di famiglia. Gli obiettivi dell'evento : donare spensieratezza e regalare sorrisi a tutti grandi e piccoli sono stati raggiunti. Il divertimento condiviso è stato un elemento di sicuro successo.La formula dell'incontro con l'universo creativo dell'infanzia si è snodato nelle due location nelle quali si sono alternate le performances. La giocoliera Cristina Cravattina, in piazza San Salvatore ha proposto il "Fata Cravattina Show" aprendo il lungo momento di sano divertimento della Notte Bianca creando giochi in movimento con la sua arte e facendo ruotare ora birilli poi palline e non solo. Il suo nome d'arte "Cravattina" fa riferimento a quando da piccola le piaceva giocare con le cravatte e indossarle, le cravatte del nonno sono per lei un bel ricordo. «Mi adatto simpaticamente ai luoghi di mare, come qui a Giovinazzo, ma i miei luoghi del cuore, quelli che mi incantano sono i boschi, la campagna perché amo gli alberi e le piante. In questi ambienti avviene una magia, c'è la fusione tra poesia, magia e incanto- ci ha detto l'artista».Le "Lezioni di Priscio" a cura di Tou Play hanno animato il Piazzale Leichardt in uno spazio ludico-educativo dalle molteplici sfaccettature intrise di storie e tradizioni del passato. Michela Anniballo dell' Associazione Touplay, animatrice dello spazio, ci ha descritto la tipologia di attività proposte.« Cerchiamo di creare riqualificazione sociale e culturale attraverso il gioco relazionale e educazione non formale-ci ha detto. Il Priscio, termine tipico barese, rappresenta il divertimento con giochi tradizionali per unire gap generazionale tra quelle che sono le conoscenze degli adulti e il mondo dei bambini.Per questa occasione abbiamo portato giochi di logica fatti in legno, un gioco che chiede un impegno ma non con le mani e che si può fare in coppia; è importante condividere il "priscio" di giocare insieme. Il gioco fatto di legno, chiamato "Delirio " ha creato condivisione, l'antico gioco "Il Virruzzo" ha rievocato ricordi passati. Tutti i giochi da fare o in coppia o in gruppo hanno le finalità di richiamare la relazione e l'instaurarsi di nuove conoscenze mettendo in campo pazienza e abilità». Lo show ha percorso il suo viaggio con l'Annina in piazza San Salvatore. La simpatia di un'artista che è stata tra i protagonisti della prima edizione, ha divertito con " Le petit tap" spettacolo proposto alla Notte Bianca.Con le sue scarpe da tip tap ha messo in scena una performance che ha giocato con la mimica facciale, con la voce per divertirsi e far divertire i più piccoli, con il ritmo delle mani, con il tamburello e poi teatro, gioco, musica e canto si sono fusi con il ballo. Il tip tap che l'artista ha eseguito divertita, leit motiv della sua simpatica performance è stato gradito. Tutte belle le canzoni da lei proposte: "Nel blu, dipinto di blu-Volare" tra le più belle.Sir Pippo Clown con " Sempre a ridere" nel Piazzale Leichardt ha curato un momento d'interazione anche con gli adulti. Tantissimo il pubblico che ha seguito questo show, ne abbiamo parlato con il simpatico artista Nicola Travaglio che ha incantato tutti. «A me affascina quello che c'è dietro e dentro le persone, mi piace guardare i volti e dirigo una battuta su una persona con un volto cupo perché mi colpisce e cerco di tramettere la mia filosofia del sorriso. Nello spettacolo svoltosi a Giovinazzo ho chiamato dei papà, si sono mostrati imbarazzati e impacciati; ho improvvisato con loro e ho messo su uno sketch, ci siamo divertiti». Nel rispetto della sensibilità di ognuno, Nicola Travaglio, nome d'arte Sir Pippo Show, ha collaborato con il reparto di oncoematologia pediatrica al Policlinico di Bari per portare il sorriso in un posto dove la felicità non è presente ; con le sue visite in ospedale si impegna a regalare serenità e un semplice sorriso. Tanta simpatia elargita a tutti per il gran finale affidato al Grande Lebuski con "BikeMan" che, in Piazza S. Salvatore, ha giocato divertendosi e divertendo il pubblico composto di numerosi bambini con gli occhi sgranati ad ammirare le sue acrobazie e i suoi giochi di equilibrio creati anche con la sua originale bicicletta. Dalla valigia poggiata sulla sua bike ha tirato fuori cerchi, ruote e tante cosine utili a fare giochi di movimento per creare incanto e magia negli occhi dei più piccoli e non solo. Il mood della Notte Bianca : condividere momenti di serenità e divertimento in uno spazio aggregante, con contenuti pregni di arte e creatività, è stato raggiunto. Ci si può preparare per una nuova edizione in cui ci siano tante altre belle novità da condividere.