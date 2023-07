Il 15 luglio a Giovinazzo c'è la Notte Bianca dei Bambini e delle Bambine

Il Programma

Il centro storico di Giovinazzo, sabato 15 luglio a partire dalle ore 18.00 e fino alle ore 23.00, si trasformerà in un luogo magico in cui la creatività, la realtà e la fantasia si fonderanno in modo splendido per dar vita alla prima edizione della. L'iniziativa, nata con il patrocinio della città di Giovinazzo, inserita nel cartellone estivo delle iniziative, ha per titolo "La fabbrica delle Storie".La manifestazione, con ingresso gratuito, ideata e organizzata da, si snoderà in quattro location del centro storico di Giovinazzo: Piazza Benedettine, Piazza San Salvatore, Piazzale Aeronautica, Piazza Leichardt. Il nostro borgo antico vivrà dell'entusiasmo e della partecipazione dei bambini: i più piccoli potranno seguire spettacoli e momenti a loro dedicati fino ad arrivare ai più grandi, in età compresa tra i sei e i dodici anni che saranno coinvolti in attività adatte alla loro età. Abbiamo chiesto alle ideatrici della manifestazione com'è nata questa idea nuova che sarà ospitata nella nostra cittadina e qual è l'obiettivo che loro si sono poste.«La Notte Bianca dei bambini e delle bambine - ci hanno detto Miriam Massari e Annalisa Palermo- nasce per rendere i più piccoli protagonisti assoluti; abbiamovoluto dedicare loro uno spazio ed un tempo di alta qualità. E per questo abbiamo scelto il centro storico che si trasformerà in un luogo a metà tra il reale e il fantastico, animato da spettacoli teatrali, performance di giocoleria e racconta storie. Il programma ha l'obiettivo di celebrare e sviluppare in modo divertente, positivo e propositivo le numerose tematiche legate all'infanzia. La notte bianca dei bambini e delle bambine si propone come evento simbolo di una città in mutamento, attenta ai bisogni dei più piccoli e con un centro storico family friendly».Pulcinellambe: Lisa Ben Ci Venni -Scatola di teatro in miniatura- alle ore 18.30 in Piazza Benedettine;Fortunadovesei: Valentina Vecchio, musiche di Eliana LoscialeSpettacolo di narrazione e burattinialle ore 19,30 in Piazza San Salvatore;Le storie in bicicletta: "L'Annina"Spettacolo di teatro Kamishibai alleore 20.30 in Piazza Benedettine;La conta de lo cunto de li cunti: "Room to Play"Spettacolo di teatro per bambini e ragazzialle ore 21,30 nel Piazzale Aeronautica;Mr big circus cabaret: Mr bigCabaret Circensealle ore 22,30 in Piazza San Salvatore;Area ludobus "Luditerraneo" a cura di Officine Kreative Zorbadalle ore 19,30 alle ore 22,30 inPiazza Leichardt.