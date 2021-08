Somministrate a cittadini di Giovinazzo più di 25mila dosi di vaccino

Sonole dosi di vaccino (Pfizer BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson) somministrate al 29 luglio a cittadini di Giovinazzo nei vari centri dell'Area Metropolitana di Bari (quello locale non è mai stato aperto e potrebbe aprire in autunno).I dati sono stati forniti nel consueto report settimanale a cura dell'ASL Bari.Sono dunquei cittadini che hanno ricevuto almeno una dose di siero, mentre un dato confortante arriva da coloro i quali hanno completato il ciclo vaccinale: sono 10.711 e rappresentano circa il 60% della popolazione over 12.In questi giorni cercheremo di aggiornarvi anche sulla situazione epidemiologica che il Comune di Giovinazzo sta tardando a comunicare. Sino all'ultimo bollettino erano 6 i positivi sul territorio cittadino.