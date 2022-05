"Solo" 64 nuovi positivi a Giovinazzo tra il 9 ed il 15 maggio

Calano in maniera consistente i contagi da Covid-19 a Giovinazzo.È quanto emerge dal settimanale report dell'riferito al periodo compreso tra il 9 ed il 15 maggio scorsi. Nella cittadina adriatica, in quella settimana, ci sono statiche hanno portato il tasso di positività ogni 100mila ipotetici abitanti a scendere a 327,8. La media metropolitana si è invece assestata su una media leggermente superiori, pari a 496,4, frutto di 6.107 contagi. Così il tasso di incidenza spalmato sui 41 comuni del Barese è sceso del 21,4%. In 37 località i contagi sono diminuiti.Nella settimana tra il 2 e l'8 maggio scorsi erano state 126 le infezioni rilevate su pazienti giovinazzesi e la media era stata di 645,4 ogni ipotetici 100mila abitanti.Numeri che rincuorano e che sembrano fotografare una lenta ma inesorabile discesa dei contagi a Giovinazzo, già pronta ad una stagione estiva da tutto esaurito e ricca di eventi di piazza, sebbene ci sia la necessità di presentare ancora molta attenzione nelle situazioni di massimo affollamento e di contatti al chiuso. L'auspicio è che si possa vivere un'estate totalmente serena e che in autunno non vi siano più i patemi degli ultimi due anni.