Sollecito ed Arbore alla ricerca dei "furbetti" della differenziata

L'obiettivo è quello dichiarato qualche giorno fa: scovare i trasgressori, sanzionarli ed attivare così un percorso virtuoso che porti la percentuale di raccolta differenziata a Giovinazzo a risalire.«Stamattina - ha spiegato il sindaconella giornata di ieri, 9 agosto - insieme all'assessore all'igiene urbanaallae agli operatori Impregico, abbiamo proseguito il nostro controllo dell'indifferenziato. Anche oggi scoperte scandalose. Plastica, metallo, carta, organico, materiale di risulta di lavori edili, tutto insieme in bustoni non a norma.Ricapitolando - ha sottolineato il primo cittadino - 1. È obbligatorio conferire l'indifferenziato nei MASTELLI. 2. È obbligatorio differenziare i rifiuti. Per chi avesse dubbi si può consultare la guida alla raccolta al seguente link: https://www.impregico.it/indifferenziato/ ».Sollecito ha quindi dichiarato: «Abbiamo deciso di non ritirare i rifiuti non conformi debitamente segnalati. Con la Polizia Locale abbiamoa breve verranno contattati perché abbiamo bisogno di far passare il messaggio che conferire nei mastelli è obbligatorio e che non ritireremo le buste singole con rifiuti non conformi. Mi congratulo con i condomini dove siamo stati martedì scorso: non vi erano più buste e tutto era nella norma. Abbiamo dato tutti un bel segnale!».«Infine - ha chiosato il sindaco - abbiamo diverse fototrappole ad alta definizione che ci stanno aiutando a identificare le persone scorrette e che in questi giorniUtilizzeremo queste fototrappole in punti che ormai riteniamo sensibili per scovare i trasgressori. Aiutateci a condividere questo messaggio e continuate a segnalarmi anche in privato le situazioni di accumulo di buste di indifferenziatoUn messaggio chiarissimo che si spera possa raggiungere quanti più giovinazzesi possibile. Si tratta di una battaglia di civiltà che riguarda tutti e insieme, facendo quotidiani piccoli sforzi, davvero si può riuscire a fare qualcosa di importante per Giovinazzo.