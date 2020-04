Solidarietà alimentare, pubblicato avviso

DONAZIONI DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

Il Comune di Giovinazzo ha pubblicato all'albo pretorio on line l'avviso pubblico per le richieste di buoni spesa di solidarietà alimentare con tutti i criteri e le modalità di accesso al beneficio.Per accedere ai servizi si deve cliccare a questo link ( clicca qui ).L'attività comunale non si è fermata a questo e nella giornata di oggi, l'Ente di piazza Vittorio Emanuele II ha pubblicato anche l'avviso per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse di tutti gli esercizi commerciali giovinazzesi che sono disponibili ad essere inseriti in un apposito elenco delle attività disponibili ad accettare buoni spesa.Questo l'ulteriore link su cui cliccare ( clicca qui ).Dalla pagina ufficiale del Comune di Giovinazzo, inoltre, è arrivato il ringraziamento a tutti coloro i quali stanno donando una parte della spesa, compiendo un gesto semplice ma di grande impatto sociale in questo momento di crisi.Per donare si può lasciare parte della spesa negli esercizi o cliccare su quest'altro link: https://m.me/Cittadigiovinazzo L'Amministrazione comunale ha inoltre reso note alcune donazioni che vi riportiamo di seguito:Sotto al nostro articolo alcune foto che immortalano il momento della donazione.