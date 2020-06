Sistema depurativo-fognario, dalla Regione 100 milioni per 15 interventi

«La Giunta regionale ha approvato una delibera di programmazione di, per un importo complessivo di, di cui, quale quota pubblica a valere sulle risorse dei fondi(Delibera CIPE n. 55/2016) equale quota privata a carico dei proventi tariffari. In questo modo si scongiura il rischio di eventuali procedure di infrazione a carico della Puglia per mancata conformità alla direttiva 91/217/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane».Lo ha annunciato l'Assessore regionale ai Trasporti,. Viene così trasferito al soggetto attuatore, cioè l', l'anticipazione dell'investimento complessivo di quota pubblica pari ache ilha messo a disposizione. Gli interventi, già in fase di progettazione esecutiva, saranno dunque appaltati e realizzati.Le aree interessate dai lavori sono: l'agglomerato di Bari (esattamente i quartieri periferici della città) e i Comuni di Triggiano, Modugno, Sannicandro di Bari,, Mola di Bari, Castellana Grotte, Ginosa (frazione di Ginosa Marina), Supersano, Lizzanello, Salice Salentino, San Cesario di Lecce, Morciano di Leuca e Manfredonia.«Si tratta di interventi che sottraggono la Puglia alla scure delle procedure di infrazione europea - ha aggiunto Giannini - la cui sanzione è pari a, riportando il sistema all'interno di regole fondamentali per il rispetto dell'ambiente e la tutela della salute dei cittadini. Molti dei Comuni interessati, oltretutto, sono fiori all'occhiello della nostra regione, mete turistiche con spiagge e mare invidiabili; è d'obbligo quindi fare in modo che queste risorse naturali e paesaggistiche vengano preservate, a maggior ragione oggi che a causa dell'emergenzaabbiamo il compito di rilanciare, settori fortemente in crisi, fondamentali per l'economia regionale».Per Giannini «il costante impegno e gli investimenti fatti hanno prodotto, ormai da anni, prestigiosi riconoscimenti per la bellezza, i colori e la pulizia dell'acqua marina».«Infatti - ha concluso l'Assessore - quest'anno la Puglia ha conquistato ben(Isole Tremiti, Peschici, Zapponeta, Margherita di Savoia, Polignano a Mare, Fasano, Ostuni, Carovigno, Castro, Salve, Melendugno, Otranto, Castellaneta, Maruggio, Ginosa), due in più rispetto allo scorso anno e, certamente, il riconoscimento non è stato conferito per caso. Un buon viatico per risalire la china».