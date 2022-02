Sinistra Italiana Giovinazzo per l'unità delle forze progressiste

Un appello sentito e schietto all'unità delle forze progressiste arriva in queste ore da. Basta con tensioni e divisioni e spazio alle primarie in vista del voto amministrativo dei prossimi mesi. Gli elettori di quell'area che non si riconosce nell'attuale amministrazione comunale guidata da Tommaso Depalma e che non vuol dare fiducia a Michele Sollecito, hanno bisogno di rappresentatività e l'unico modo autentico per raggiungerla è camminare uniti sino alle urne.Dalla segreteria cittadina di SI, dunque, arriva un messaggio forte e chiaro: uniti si può vincere ma non è più tempo per esitazioni di sorta. E le primarie sembrano il modo più trasparente e democratico per designare un candidato sindaco in grado di contrastare la coalizione che sostiene Sollecito.Di seguito l'appello integrale apparso sui social network in queste ultime ore.«Sinistra Italiana in tutti questi mesi ha provato a mettere in campo equilibrio e ogni strumento di dialogo utile a far convergere tutte le forze progressiste e che hanno espresso dubbi e critiche sulla gestione della città targata Depalma.A ottobre avevamo costruito, esclusivamente con questo intento, una assemblea pubblica aperta a tutti, in cui ritrovare le ragioni dell'unità e far prevalere quelle, rispetto alle differenze.A distanza di mesi, non è accaduto nulla.In campo c'è già una proposta di candidatura,Una proposta forte anche di questi anni di lavoro di opposizione.C'è poi un lavoro da parte del, che sembra essere definita. È un bene che ci sia questa articolazione e che ci siano differenti punti di vista, che darebbero più forza, più profondità politica e più respiro.È un bene, ma solo se queste proposteche possa rappresentare un unico polo, che incarna una proposta forte per la Città.E la storia delle forze progressiste in tutta Italia, ma in particolare in Puglia, dimostra che nei momenti cruciali sono capaci di mettere da parte ogni forma di resistenza, per affidarsi a un metodo di scelta del profilo giusto, totalmente democratico, in cui a decidere sono i cittadini.Questo è l'appello che rivolgiamo a tutti: si facciano le primarie.Proviamo a far crescere una piccola onda per l'unita delle forze progressiste?Se ritenete giusto e opportuno questo appello e la necessità di strumenti democratici per scegliere chi debba rappresentare la coalizione progressista, condividete l'appello sulle vostre bacheche».Sinistra Italiana Giovinazzo