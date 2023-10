Sicurezza e Lavoro, Sinistra Italiana Giovinazzo dà appuntamento alla cittadinanza

Doppio appuntamento fissato per venerdì 6 ottobre per simpatizzanti, militanti e semplici elettori di. Di seguito il comunicato integrale della segreteria cittadina.«Due importanti appuntamenti a Giovinazzo. Venerdì 6 ottobre alle 18.00 si svolgerà il Consiglio Comunale monotematico dedicato al tema "Sicurezza", una questione divenuta impellente per il nostro territorio: tra gli ospiti delle varie forze politiche ci sarà la nostra Onorevoleeletta nelle liste di Sinistra Italiana e membro della Commissione Antimafia e, accogliendo il nostro invito, interverrà il criminologoAlle 19.30, presso la Sezione giovinazzese di SI in piazza Garibaldi n°31, ci sarà un evento pubblico di confronto sulla vertenza Network Contacts, in difesa dei diritti dei 280 tra lavoratori e lavoratrici a rischio licenziamento (226 di Molfetta, 54 di Concorezzo, nella prov. di Monza e Brianza).Interverranno:, segretario regionale Puglia di Sinistra Italiana,promotore della petizione contro il licenziamento con il Comitato Lavoratori in Rete, i rappresentante sindacali e le lavoratrici e lavoratori della Network Molfetta.Presso la sede di SI sarà possibile sottoscrivere la petizione presente su change.org e che ha raggiunto le 23.600 sottoscrizioni in tutta Italia.Due preziose occasioni per un confronto pubblico alla presenza dei rappresentanti locali e nazionali, ai sindacati e coi cittadini e lavoratori. Due occasioni per esercitare la cittadinanza attiva su due questioni che toccano profondamente i diritti fondamentali.Non mancate».Sinistra Italiana Giovinazzo