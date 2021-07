4 foto Si rompe una tubatura dell'acqua, l’asfalto va in frantumi

Questa mattina i residenti di via De Gasperi, nei pressi dell'intersezione con via Bitonto, si sono ritrovati con una sorpresa sotto gli occhi: prima delle ore 07.00 l'asfalto della strada, a causa della rottura di una. E in strada si è riversata una notevole quantità d'acqua.Solo per un caso fortuito le auto parcheggiate nei paraggi non hanno subìto danni: l'improvvisa rottura della tubazione ha provocato la disgregazione dell'asfalto nella parte centrale dell'arteria stradale ed. I tecnici dell'sono giunti sul posto per chiudere tempestivamente l'acqua, evitare ulteriori danni e ripristinare lo stato dei luoghi. Sul posto anche gli agenti della, a cui è spettato il compito di gestire la viabilità.Il personale di, dopo aver transennato la zona interessata per consentire l'inizio dei lavori, si sta occupando di riparare il guasto. Il tratto di via interessato è stato parzialmente interdetto alla circolazione stradale; traffico congestionato soprattutto nelle ore di punta, ma fortunatamente disagi al momento contenuti.