Si cambia: scheda arancione per le elezioni regionali

Modifica in corso d'opera voluta da Roma per non creare confusione con quelle referendarie

Cambio in corsa per le elezioni regionali in Puglia. La scheda elettorale che avrebbe dovuto essere verde diventa arancione. Il motivo è presto detto: la scheda per il referendum che si terrà lo stesso giorno sarà di un colore molto simile e potrebbe trarre in inganno gli elettori.Nel decreto di modifica si legge, infatti, che il: «è facilmente confondibile con le risultanze del facsimile stampato della scheda referendaria e che, inoltre, l'estensione necessaria della misura della scheda in relazione al numero delle liste presentate richiede una modifica nelle specificazioni di piegatura».L'altra novità, dovuta all'emergenza sanitaria, è che le singole schede, dopo il voto,sotto lo sguardo attento di presidenti di seggio e scrutatori.