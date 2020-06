Sì ad eventi sportivi a porte chiuse. Stop all'apertura discoteche

Il Presidente del Consiglio dei Ministri,, ha firmato un nuovo decreto legge nella serata di giovedì 11 giugno, che entrerà in vigore da lunedì 15.Autorizzataa condizione che le Regioni abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con l'andamento della curva epidemiologica. Il premier ha dato il via libera per i centri estivi per i bambini in età da 0-3 anni, mentre riprenderanno gli spettacoli aperti al pubblico, le sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto ma con alcune cautele/precauzioni.A partire da ieri, 12 giugno, c'è l'ok per(ieri sera si è giocata Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia e stasera tocca a Napoli-Inter. Dalla prossima settimana ripartono la Serie A e la Serie B, a lugliondr) nel rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dalle rispettive Federazioni, al fine di prevenire le occasioni di contagio.che, d'intesa col Ministero della Salute e dell'autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori.Conte, oltre alle fiere e ai congressi (i corsi professionali potranno essere svolti in presenza). Un dietrofront forse inaspettato, pensando che erano state già approvate le linee guida e Regioni come la Puglia erano pronte a riaprire il 15 giugno.Per quanto riguarda gli spostamenti da e per l'estero,per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all'estero per comprovate ragioni lavorative.