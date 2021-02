«Sfiducia a Sindaco e Giunta atto politica di eccellenza»

Sarà discussa in Consiglio comunale, il prossimo 26 febbraio, la mozione di sfiducia presentata dalle opposizione contro il Sindaco Tommaso Depalma e la Giunta da lui guidata.A scatenare l'azione congiunta dei rappresentanti nella massima assise disostenuti anche dall'esterno dao, era stata la pronuncia del Collegio dei Revisori dei Conti che aveva chiesto l'annullamento degli atti sottoscritti dal Dirigente Settore Urbanistica e Lavori Pubblici. Annullamento possibile per via del difetto di legittimità a ricoprire quel ruolo (sebbene gratuitamente) dal 1°novembre, dopo essere stato posto in quiescenza per pensionamento.Si tratta dunque, evidenziano i cinque soggetti rientranti nel progetto denominatodi una «mozione di sfiducia che, di fronte a fatti così chiaramente illegittimi, diventaDi una politica, intesa nella sua massima accezione, che non può tollerare accadimenti gravissimi come quelli che hanno costretto ilorgano terzo ed imparziale, a richiedere l'annullamento e la revoca di tutti gli atti sottoscritti dal Dirigente del settore Urbanistica e Lavori Pubblici ed adottati dalla Giunta comunale e dal Sindaco, in ragione della loro clamorosa illegittimità».fanno quindi appello «alla città ed ai suoi rappresentanti in Consiglio Comunale, affinché, consapevoli dell'importanza del ruolo istituzionale ricoperto, pongano fine a questa brutta stagione politica, sfiduciando il Sindaco e la sua Giunta».L'affondo finale è anche un appello rivolto, nemmeno troppo velatamente, ad esponenti dell'attuale maggioranza: «È giunta l'ora - si legge nella nota -, per tutti, diperché nessuno, anche se alleato di coalizione, può rimanere complice di contegni amministrativi e gestionali che violano così palesemente la legge, mettendo a rischio i soldi dei contribuenti e la fiducia nelle istituzioni, in un momento così delicato per tutti».È solo ripristinando il corretto clima di legalità che si potrà ritornare - tutti quanti ed a fronte alta – ad un confronto leale tra la gente e per la gente in nuove competizioni elettorali. È in ragione di ciò - concludono PD, PVA, Articolo Uno, SI e LNC -, che, venerdì 26 febbraio, chi credee intende candidarsi per rappresentare i cittadini giovinazzesi ha una sola opzione: esprimere il proprio votocontro Sindaco e Giunta Comunale».