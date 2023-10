Domanda Sezione Primavera Documento PDF

Il Comune di Giovinazzo ha aperto lo scorso 27 settembre i termini per le iscrizioni allaistituita presso la Scuola dell'Infanzia " G. Rodari" di via Tenente Devenuto. Un istituto molto importante per tante famiglie.La domanda di iscrizione dovrà essere presentata, entro il 09/10/2023 , da entrambi i genitori alla Segreteria dell'Istituto Comprensivo "Bosco - Buonarroti" in piazza Garibaldi, 36.Per qualsiasi informazione inerente i termini o la domanda si può anche chiamare il numero telefonico 0803948850.In allegato la domanda scaricabile dal sito www.comune.giovinazzo.ba.it