Riapre la Sezione Primavera a Giovinazzo: tutte le info

La Città di Giovinazzo è tra i comuni ammessi dalla Regione Puglia allo stanziamento di risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni, in attuazione del d.lgs. 65/2017. L'Amministrazione Comunale, nella fascia di età che precede la scuola dell'obbligo, ha voluto cogliere l'opportunità di rafforzare la ricettività dei servizi dedicati all'infanzia, in particolare nella fascia 0-3 anni, sia per essere accanto ai genitori e alle loro esigenze di conciliazione tra tempi di vita, cura e lavoro, diversificando l'offerta a disposizione delle famiglie, ma anche per sostenere una proposta educativa di qualità.In tale ottica, nell'anno scolastico 2022-2023, sono riaperte le iscrizioni per la formazione della graduatoria di accesso allacollocata presso la Scuola dell'Infanzia "G. Rodari" dell'Istituto Comprensivo "S.G. Bosco – Buonarroti".Il servizio verrà effettuato, con avvio il 1° dicembre 2022 e termine il 30 giugno 2023. Saranno ammessi un numero massimo di 20 bambini, di età compresa tra i due e i tre anni, le cui famiglie siano residenti nel Comune di Giovinazzo o che in esso svolgano stabile attività lavorativa.L'iscrizione, redatta a nome di entrambi i genitori, andrà presentata all'ufficio segreteria dell'Istituto Comprensivo "S. G. Bosco – Buonarroti" in Piazza Garibaldi, 36 entro le ore 14.00 di giovedì 24 novembre 2022.Il modulo è disponibile in cartaceo presso la segreteria dello stesso Istituto Comprensivo e presso l'URP del Comune di Giovinazzo, oppure è scaricabile dai siti www.icsboscobuonarrotigiovinazzo.edu.it tenuto conto della composizione e/o situazione familiare e della situazione economica (ISEE).A tutte le famiglie è richiesto il pagamento di una quota fissa mensile di € 50,00 oltre una quota aggiuntiva (al netto della quota fissa) calcolata in base alla fascia Isee di riferimento.