Si chiude la Sezione Primavera, il grazie di due genitori

Laè il primo e più importante ausilio pubblico per le famiglie dei piccoli alunni, soprattutto per coloro i quali lavorano o hanno uno dei due coniugi lontano.La dimostrazione del valore e della professionalità del corpo docente del plesso "Rodari" dell'IC "San Giovanni Bosco - Buonarroti" arriva dalla lettera indirizzata alla nostra redazione da parte di due genitori. Noi vogliamo pubblicarvela integralmente, per farvi percepire l'importanza di un servizio che non può interrompersi e che in tanti auspicano continui anche da settembre prossimo.«Gentile Direttore,si concludono oggi le attività della Sezione Primavera, istituita nel plessoCominciata quest'anno a metà febbraio, dopo la pausa dovuta all'emergenza Covid, ha accompagnato le bambine e i bambini nel loro primo viaggio nel mondo della scuola.Attraverso i campi d'esperienza e le numerose situazioni stimolo proposte hanno sperimentato la realtà e il rapporto tra pari. Riassumere in poche parole lo straordinario e complesso lavoro dell'educatrice Carmela Lobascio e dell'assistente Arianna De Palo non è facile. In pochi mesi sono riuscite a fare tantissimoIl bilancio finale è estremamente positivo. Per tutto questo non possiamo che ringraziarle. La loro competenza, l'empatia e la dedizione nei confronti delle bambine e dei bambini sono alcuni dei ricordi preziosi che porteremo con noi, assieme al sorriso di nostra figlia e di tutte le bambine ed i bambini che con lei hanno vissuto questo viaggio.Un sentito ringraziamento va anche alle altre famiglie, al personale in servizio nel plesso "Rodari"e tutti coloro che hanno collaborato all'avvio e alla gestione della sezione primavera, sia nell'Istituzione scolastica rappresentata dalla Dirigente prof.ssa Scorza, che nell'Ente Locale rappresentato dal Sindaco Sollecito. Quando si lavora in sinergia i risultati non possono che essere positivi.n modo da dare alle nostre figlie e ai nostri figli la possibilità di poter vivere più a lungo questa preziosa opportunità educativa.Grazie a voi per lo spazio concessoci nel raccontare un'esperienza educativa positiva nella nostra comunità».I genitori di Giulia.