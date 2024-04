Servizio Civile '24-'25, pubblicata graduatoria idonei a Giovinazzo

L'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Giovinazzo informa i partecipanti al bando del Servizio Civile Universale Annualità 2024-2025- ' Valorizzare le attività culturali e sociali'- che la graduatoria provvisoria degli idonei è consultabile online sul sito ufficiale del Comune di Giovinazzo, www.comune.giovinazzo.ba.it, al link https://www.comune.giovinazzo.ba.it/index.php/il-comune-ti-informa/notizie/13840 Si precisa che le graduatoria è provvisoria in attesa delle verifiche del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale previste dal bando. Inoltre, in osservanza della legge sulla privacy, nella graduatoria ci sono solo i codici di riferimento per ciascun candidato e non i nominativi.