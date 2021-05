I volontari delsono nuovamente intervenuti a Giovinazzo, questa volta in città, per prendere in consegna un esemplare di, un serpente della famiglia dei colubridi, il più lungo in Italia e uno tra i più lunghi d'Europa (la sua lunghezza può variare dagli 80 ai 240 centimetri), recuperato dallaA dare l'allarme sono i residenti di uno stabile di via Chiurlia che hanno allertato il personale del: gli agenti, accorsi sul posto, hanno costatato la presenza del serpente, lungo 185 centimetri e di colore bruno-giallastro, e dopo averlo recuperato si sono avvalsi del. Intervenuti sul posto, i volontari hanno dapprima provveduto a prenderlo in consegna, poi lo hanno trasportato a Molfetta e infine lo hanno liberato nello straordinario habitat rupestre delPer, del, in questo periodo è facile trovare serpenti che si nutrono di piccoli mammiferi in città o nelle auto. Purtroppo è l'uomo stesso artefice inconsapevole di tali invasioni di campo perché, proprio in questo periodo dell'anno, trasferendosi dalla campagna alla città spesso concede, con auto o mezzi agricoli, passaggi non voluti. In ogni caso parliamo di serpenti innocui che sono essenziali all'equilibrio della catena alimentare e alla biodiversità.Purtroppo i cervoni, animali protetti dalla, una specie che predilige la macchia mediterranea ma in declino per la scomparsa degli habitat in cui vive, sono sempre meno presenti nel nostro territorio a causa di attività agricole invasive come le arature, i pesticidi, l'abbattimento di muri a secco ed altro.