In accoglimento di un ricorso sostenuto dallaè stato imposto l'obbligo delall'amministrazione scolastica periferica di aprire un corso a indirizzo musicale presso la scuola secondaria di primo grado dell'istituto comprensivodi Giovinazzo.«La scuola - è scritto sul blog delladel sindacato barese - aveva seguito correttamente tutte le procedure, raccogliendo le domande delle famiglie degli studenti che chiedevano di frequentare il corso ad indirizzo musicale, ma l'amministrazione scolastica non aveva dato seguito, non riconoscendo l'attivazione delleper il primo anno di corso, in ragione della scarsa disponibilità di organico».La, da sempre convinta sostenitrice dell'importanza del contributo formativo per gli studenti della pratica musicale nella scuola dell'obbligo e non, ha sostenuto le famiglie che hanno deciso di ricorrere, ottenendo per i propri figli l'attivazione fin da subito delle«Da troppo tempo, infatti, nella nostra provincia - continua il sindacato - molti comuni anche di medio-grandi dimensioni con una storia e una cultura musicale diffusa nei propri contesti, appaiono privi di scuole a indirizzo musicale che contribuirebbero all'educazione e all'istruzione, oltre che a rafforzare l'intera filiera della conoscenza, della pratica e della cultura musicale nel cui presidio, dalle scuole primarie ai conservatori,».«Continueremo a sostenere fattivamente tutto il movimento per la diffusione della culturale e dell'istruzione musicale in tutti i contesti in cui ce ne sarà bisogno, perché le ragioni di contenimento della spesa non possono essere il motivo che impedisce a bambini e ragazzi di accedere alla pratica musicale nel contesto scolastico, alimentando sperequazioni e diseguaglianze educative che contrastiamo e che ricadono - conclude la- sulle opportunità lavorative di tanti ragazzi diplomati nei nostri conservatori».