Scoppia il caldo: domenica con 37° su Giovinazzo

L'estate, da calendario, inizierà il 21 giugno, ma purtroppo la situazione meteo inizierà a peggiorare sin da questa domenica 9 giugno. Su Giovinazzo poco nuvoloso al mattino, ma a preoccupare saranno le temperature massime che toccheranno picchi di 37° (in campagna oltre i 39°). Punte facilitate da ventilazione meridionale. Si prevedono spiagge piene di bagnanti, nonostante le velature. Il mare sarà infatti quasi calmo, ma con moto ondoso in aumento col passare delle ore.Poco nuvoloso anche al pomeriggio e sino al tramonto ci saranno 33° circa. Serata con ulteriori annuvolamenti, ma termometro che di notte non andrà mai sotto i 25°. E lunedì si toccano i 38°. I consigli sono sempre gli stessi: bere molto, mangiare frutta, non esporre bambini, anziani ed ammalati al sole nelle ore più calde. Solo da giovedì 13 inizieremo a respirare nuovamente.SOLE - Sorge: 5:19, Tramonta: 20:23LUNA - Leva: 7:40, Cala: 23:30 - Luna crescente