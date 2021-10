È successo ieri sera in via Madre Teresa di Calcutta. Quattro feriti, per fortuna non in modo grave

Attimi di paura, nella tarda serata di ieri, per un incidente stradale avvenuto alla periferia nord, in zona 167, all'altezza dell'incrocio fra via Madre Teresa di Calcutta e via Di Vittorio per un impatto fra una, alla cui guida c'era un uomo, e una, dove si trovavano, oltre al conducente, altre due persone.Tutti e quattro sono rimasti feriti nell'impatto, avvenuto alle ore 22.30, anche se non in modo grave. Lo scontro, questo è sicuro, è stato piuttosto violento. Stando a quanto sinora, le due auto provenivano entrambe da via Madre Teresa di Calcutta: la, dopo aver superato con una manovra azzardata laper svoltare a sinistra, verso via Di Vittorio, ha colpito la, con a bordo tre persone, che si accingeva a svoltare verso sinistra, in via Di Vittorio.A causa dell'impatto, la, colpita nella parte anteriore sinistra, è stata letteralmente sbalzata sul marciapiede: sono scoppiati gli airbag e l'autovettura è andata a collidere contro un palo della segnaletica verticale, abbattendolo, e finendo la propria corsa contro alcune cassette dell'lì ubicate. Sul posto, per i rilievi, sono arrivati idellaa cui spetterà il compito di ricostruire l'esatta dinamica e stabilire le eventuali responsabilità del sinistro.I feriti, invece, sono stati soccorsi dai sanitari del, giunti sul posto con un'ambulanza e un'automedica e trasportati per accertamenti in vari ospedali fra Bari e Molfetta: il conducente della, estratto dall'auto e posto sulla lettiga, al, uno dei due occupanti al, gli altri al