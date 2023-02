Schlein vs Bonaccini: oggi le primarie PD anche a Giovinazzo

Si terranno questa domenica, 26 febbraio, le primarie aperte a tutti per l'elezione del segretario del Partito Democratico.Urne aperte anche a Giovinazzo, nella sede del partito di piazza Vittorio Emanuele II, dalle 8.00 alle 20.00. Per partecipare occorre recarsi ai seggi con un documento di identità valido e verrà richiesto un contributo pari a 2€ (non altri oboli di alcun tipo, nel pieno rispetto del regolamento nazionale).Potranno votare anche ragazzi e ragazze sopra i 16 anni purché si siano registrati a questo link https://minori.primariepd2023.it/ entro le ore 12 di venerdì 24 febbraio. Possibile il voto anche per gli stranieri residenti in Italia ed in possesso di regolare permesso di soggiorno.Di fronte Elly Schlein, ala più progressista e spostata a sinistra, e Stefano Bonaccini, attuale presidente regionale dell'Emilia Romagna.