Schianto sulla Giovinazzo-Bitonto: due giovani in prognosi riservata

Due giovani, entrambi di Bitonto, in prognosi riservata al. È il bilancio di un grave incidente stradale che si è verificato ieri sera lungo la strada provinciale 88, fra Giovinazzo e Bitonto: per cause in fase d'accertamento da parte dei, sono entrate in collisione un'ed una moto​L'impatto, violentissimo e devastante, è avvenuto alle porte della città, poco prima del ponte che sovrasta la strada statale 16 bis, un tratto, tra l'altro, tristemente noto per essere già stato in passato teatro di altri incidenti. Per cause in fase di accertamento, si sono scontrati due mezzi: un'si è immessa sulla strada provinciale 88 dallo svincolo per l'Adriatica, impattando una motoproveniente da Bitonto. Ad avere la peggio è stata la coppia che era in sella alla moto.Lo scontro li ha letteralmente sbalzati dalla sella: entrambi, ​nell'impatto e nella caduta, hanno riportato le conseguenze peggiori. Grave la situazione presentatasi ai soccorritori, considerato che i primi ad arrivare sul posto sono stati i sanitari del: I due giovani, entrambi in gravi condizioni, sono stati soccorsi e condotti in codice rosso al, dove sono ricoverati in. La prognosi, al momento, è riservata. Sostanzialmente illeso, invece, l'automobilista.Lungo l'arteria stradale, dopo l'incidente, sono rimasti al lavoro idellache hanno svolto il sopralluogo, sequestrando i mezzi coinvolti, e si sono occupati dei rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell'impatto. Dinamica che risulta essere ancora in fase di ricostruzione.