Un nuovo incidente stradale a Giovinazzo,dopo quello avvenuto in mattinata sulla strada statale 16 bis, in direzione nord. Due auto, unaed una, si sono scontrate questo pomeriggio, intorno alle ore 13.20, all'incrocio tra via Firenze e via Milano.Probabilmente una mancata precedenza all'incrocio, oppure un attimo di distrazione, in un crocevia in cui spesso in passato si sono verificati incidenti stradali. Colpa della visibilità, ma soprattutto della velocità con cui auto e moto affrontano quel tratto. La, che proveniva da via Firenze, è finita sul marciapiede: fortuna ha voluto che a quell'ora, altrimenti sarebbe stato falciato in pieno.Gli occupanti della(il conducente ed un passeggero, nda) sono stati presi in carico dagli uomini delintervenuti sul posto a bordo di un'ambulanza: entrambi sono stati soccorsi in codice verde. Illeso il conducente della. Sul posto anche una volante dellaper effettuare i rilievi del caso e per stabilire l'esatta dinamica del sinistro. Traffico rallentato.Gli abitanti della zona, da tempo, denuncianocon la quale avvengono incidenti a quell'incrocio. «Sono molti gli automobilisti che scambiano il lungo rettilineo di via Firenze per una pista da corsa» commentano alcuni residenti, interpretando la preoccupazione di un intero rione.