Savino Stallone promosso primo dirigente del corpo dei Vigili del Fuoco

Importante traguardo professionale per l'ingegnere giovinazzese, promosso a primo dirigente del corpo nazionale dei. In servizio all', Stallone vanta una carriera solida, costruita attraverso le competenze tecniche, attività operative e incarichi nazionali.Iscritto all', Stallone ha fatto il suo ingresso nel corpo nel 2011 con la qualifica di. Dopo un primo incarico nel 2012 al Comando di Perugia, nel 2015, è stato assegnato al Comando di Bari ricoprendo il ruolo di responsabile dell'area Formazione. Nel corso della sua carriera ha ricoperto vari ruoli chiave come responsabile delpresso lae ilStallone ha inoltre affiancato all'impegno operativo una forte dedizione alla formazione: ha tenuto lezioni nei corsi di formazione per allievi vicedirettori del corpo, affrontando le strategie antincendio previste dal, trattando il tema della gestione della sicurezza nelle manifestazioni pubbliche e nei grandi eventi. Ha svolto attività formativa come docente ai dipendenti dell'e ad un corso di formazione nellaSul piano accademico, Stallone ha inoltre arricchito il proprio profilo con due master post-laurea ine in. La promozione a primo dirigente, ora, rappresenta un elevato riconoscimento per il proprio percorso professionale.