Vigili del Fuoco, Savino Stallone è il nuovo comandante ad Ascoli Piceno

Passaggio di consegne al Comando Provinciale: l'ingegnere di Giovinazzo è al primo comando da dirigente provinciale

Giovinazzo - martedì 3 febbraio 2026
Savino Stallone, originario di Giovinazzo, è il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno. Il cambio al vertice si è svolto negli scorsi giorni con una cerimonia formale presso il Comando Provinciale marchigiano, alla presenza dei funzionari tecnici, dei capi reparto e del personale operativo e amministrativo.

Il passaggio di consegne ha segnato l'avvicendamento con Daniele Centi, che ha lasciato l'incarico dopo tre anni per trasferirsi a Roma, dove assumerà il ruolo di dirigente dell'ufficio Prevenzione Incendi della Direzione Regionale Lazio. I comandanti si sono intrattenuti insieme per firmare i documenti necessari al cambio di comando. Conclusa la procedura, il neo comandante ha avviato immediatamente l'attività per conoscere la realtà operativa e per affrontare l'incarico ricevuto.

Stallone, primo dirigente del corpo, è al primo incarico come massimo dirigente di un Comando. Entrato nel corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nel 2010 come direttore Antincendi, nel 2012 ha prestato servizio al Comando di Perugia. Dal 2015, trasferito a Bari, ha ricoperto gli incarichi di responsabile della Formazione, del servizio di Prevenzione e Protezione e delle sedi di servizio del Comando, svolgendo, inoltre, le stesse funzioni anche presso la Direzione Regionale Puglia.

Successivamente ha operato presso il Ministero dell'Interno, nel Dipartimento dei Vigili del Fuoco, all'ufficio Affari Legislativi e Parlamentari. Nel suo curriculum una laurea in Ingegneria e due master, uno in Disaster Management e Protezione Civile e l'altro in Management & Governance della Pubblica Amministrazione.
