Sant'Agostino ha un nuovo parroco

La notizia era nell'aria, dopo che don Massimiliano Fasciano aveva lasciato il suo incarico un paio di settimane fa.Il Vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, Mons. Domenico Cornacchia, ha nominato il molfettesenuovo parroco di Sant'Agostino a Giovinazzo.già direttore della Caritas diocesana, era stato nominato nel giugno del 2020 anche Rettore del Seminario Vescovile. Si tratta del terzo parroco molfettese in pochi anni per Sant'Agostino, dopo don Beppe de Ruvo e don Massimiliano Fasciano.Classe 1981,è stato ordinato presbitero il 19 marzo del 2007 ed ha avuto incarichi anche come membro presso l'Ufficio per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili ed è stato Responsabile presso le opere di carità della Casa di Accoglienza "Don Tonino Bello".Arriva a Giovinazzo in un momento particolarissimo per la comunità parrocchiale di Sant'Agostino, dopo l'abbandono della sua amata guida spirituale, e si insedierà nel mese di settembre.Il suo vice resterà padre Pasquale Rago.