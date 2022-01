San Sebastiano, la Polizia Locale festeggia il suo patrono

Oggi, a Giovinazzo, si rinnoverà l'appuntamento con, patrono della, comandante dei pretoriani e scelto con un pontificio da Papa Pio XII il 12 maggio 1957 «quale custode di tutti i preposti all'ordine pubblico». Ma sarà una festa sobria, che non avrà la spensieratezza degli anni passati.È un momento molto importante per ildi via Cappuccini, impegnato quotidianamente al servizio della comunità e dei cittadini. Una celebrazione, a cui prenderà parte il corpo giovinazzese retto dal comandante, il maggiore, si terrà quest'oggi alle ore 17.00 nella chiesa dei Frati Cappuccini. A presiederla sarà. Alla cerimonia, insieme all'amministrazione comunale, parteciperanno le più alte cariche civili, religiose e militari della città.Lontano sarà il ricordo delle feste caratterizzate da grande partecipazione, come quella vissuta nel gennaio 2019. Tuttavia, forte più che mai sarà l'intenzione di confermare il dovere professionale di mettersi al servizio delle problematiche della cittadinanza, in un momento delicato, quale quello dettato dalla pandemia.