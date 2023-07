San Francesco di Paola, il programma della festa a Giovinazzo

LA FESTA ESTERNA

Si susseguono le feste religiose a Giovinazzo. Dopo le celebrazioni per il Sacro Cuore di Gesù e quelle in onore del primo Patrono, San Tommaso Apostolo,ha organizzato i festeggiamenti perIl programma è partito ieri sera,, nella chiesa di San Giovanni Battista in piazza delle Benedettine, con la celebrazione eucaristica presieduta dal padre spirituale, don Andrea Azzollini. La riflessione comunitaria è stata su San Francesco di Paola come costruttore di pace.Quest'oggi,, giornata dedicata a tutti gli operatori del mare. Alle 19.00 santo rosario meditato, mentre alle 19.30 ci sarà la celebrazione eucaristica vespertina animata dall'ANMI Giovinazzo.Domani,, sarà la giornata dedicata alle associazioni sportive del mare. Il programma del venerdì sarà dunque il medesimo delle giornate precedenti, caratterizzato da rosario alle 19.00 e mesa alle 19.30. La celebrazione sarà questa volta animata dall'Associazione Vogatori "Massimo Cervone", dagli Amici del Gozzo e dal Centro Velico di Giovinazzo.la grande festa del Santo taumaturgo. Alle 18.00 ci sarà il giro della Bassa Musica Tradizionale di Molfetta per le vie cittadine. Alle 18.45 la tradizionale traslazione della sacra effigie e delle reliquie dalla chiesa di San Giovanni Battista. Il corteo processionale transiterà da via San Giacomo, via Spirito Santo, piazza Costantinopoli, via Marina, prima di raggiungere piazza Porto, dove alle 19.00 circa avrà luogo la santa messa presieduta da don Andrea Azzollini in memoria di Massimo Cervone. La celebrazione eucaristica sarà animata dalla Corale Polifonica diretta dal M° Antonio Dangelico e sarà benedetta la corona di fiori con cui l'ANMI Giovinazzo renderà omaggio ai caduti di ogni tempo per la pace e la libertà.Al termine della messa, la sacra effigie sarà traslata ancora verso la banchina di Ponente del porto e sarà adagiata sulle imbarcazioni dei Vogatori "Massimo Cervone" per un breve giro in mare. Al rientro in terraferma, nuova processione da piazza Porto, via Marina, piazza Duomo, via San Giacomo, sino al rientro nella chiesa di piazza Benedettine per il commiato dai fedeli.