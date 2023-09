San Domenico, passaggio di consegne tra don Pietro Rubini e don Antonio Picca (FOTO)

.



Don Antonio Picca, visibilmente emozionato, ha ringraziato il vescovo per la fiducia riposta in lui dopo soli 4 anni dalla sua ordinazione ed ha assicurato tutti i suoi nuovi parrocchiani di mettersi in ascolto delle loro esigenze, vera testimonianza di Chiesa "in uscita" così come vuole Papa Francesco.



IL DISTACCO DA DON PIETRO

Il 28 settembre di dieci anni fa don Pietro Rubini fece il suo ingresso come parroco a San Domenico e la sua emozione è stata tangibile, così come i tanti ricordi di un ministero in cui ha saputo farsi voler bene, come ricordato anche dal sindaco Michele Sollecito.



Il saluto a don Pietro della comunità parrocchiale è stato dato dal diacono Nando Vitelli ed è stata una carezza per il cuore di tutti i parrocchiani.



«Il mio non è un addio - ha quindi detto visibilmente commosso don Pietro Rubini -. Con amore e gratitudine vi porterò nel cuore. La mia gioia per don Antonio Picca, che ho conosciuto in seminario, è tanta e vederlo oggi alla guida della comunità mi dà felicità. Don Antonio saprà amarvi nel Nome di Cristo, vogliategli bene come ne avete voluto a me. La mia finale gratitudine va necessariamente a Mons. Cornacchia per la fiducia accordatami, al diacono Nando, a tutti voi che siete stati vicino e attorno a me. A tutti un grazie sentito, al sindaco, alle autorità civili, al delegato dell'Ive Nicola De Matteo, a tutti i religiosi e religiose, a tutte le associazioni, alle confraternite. Mi mancherete tutti», ha concluso don Pietro, che sabato 16 settembre inizierà il suo nuovo ministero nella Concattedrale di Santa Maria Assunta a Ruvo di Puglia.



Una forte emozione è stata racchiusa nel saluto di congedo di don Pietro e nel saluto d'ingresso di don Antonio al quale il vescovo ha augurato una buona missione rivolta a tutti e ai più bisognosi in compagnia di San Domenico, del Beato Nicola Paglia e della Madonna del Rosario.

10 foto Ingresso don Antonio Picca a San Domenico

