Un presepe artistico in un condominio di Giovinazzo

Un presepe artistico nel condominio di via De Turcolis, 21 a Giovinazzo.Non è fantasia, ma l'opera realizzata dall'artistagiovinazzese d'adozione, ma di nascita e di cuore partenopeo. Cavaliere, da buon napoletano, nel periodo di distanziamento sociale obbligatorio si era rifugiato nella sua passione: il presepe. Artista poliedrico, aveva realizzato tante Natività, eredità quasi cromosomica derivatagli dalla terra d'origine e così i condomini dello stabile in cui vive da anni con la sua famiglia, gli hanno "commissionato" un'opera che unificasse tutti, un vero simbolo di ripartenza comune.Ed il risultato è un presepe bellissimo con tutti i crismi della tradizione partenopea, che fa brillare gli occhi allo stesso Cavaliere: «Sono due anni che questo invisibile nemico non ci abbandona - ci ha raccontato-, anche se sembra che si stia andando verso la strada giusta. Le nostre abitudini sono cambiate ed insieme ad esse tante altre cose ed io, che ero abituato a stare in questo periodo sempre circondato da visitatori ed amici, per godere di ciò a cui la mia creatività aveva dato forma ovvero tanti presepi che allietavano la vista di grandi e piccini.Quest' anno i condomini del palazzo in cui vivo - ha continuato Cavaliera - venendo a sapere della mia grande passione hanno voluto con convinzione che condividessi con loro l'amore che ho per questa forma d'arte, visto anche le mie origini. È nata quindi l'idea di realizzare un presepe condominiale nell'androne del nostro palazzo. Ho realizzato un presepe in stile napoletano, in modo che chiunque potesse godere di tutto ciò. Non è molto grande, ma ricco di dettagli e sempre pronto ad emozionare chi lo visiterà», ha quindi concluso.Una idea "differente" di Natale, soprattutto in un periodo storico come quello che stiamo vivendo, un'idea che accomuna più famiglie e più cuori, messo però a disposizione della comunità di quartiere. Alessandro Cavaliere, intanto, ha portato le sue opere (era già accaduto in fase pre-emergenza sanitaria) a, la bellissima mostra di presepi artistici da tutta la Puglia, in corso al Fortino Sant'Antonio sino al 30 dicembre, dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 17.30 alle 21.30.