Le icone mariane di Alessandro Cavaliere in mostra a Molfetta

L'artista Alessandro Cavaliere

L'Aiccos

L'arte si unisce alla solidarietà e all'inclusione e ne sarà conferma la mostra di icone dedicate alla Madonna, a Maria, una collezione di opere d'arte create dall'artistaLa mostra sarà presentata il giorno 7 settembre a Molfetta in Corso Dante n.1 grazie ad un'idea di Mariligia Paparella, presidente dell'associazione Aiccos-Associazione Italiana Cristiana Centri e Opere di Solidarietà.Nella sede della suddetta associazione sarà ospitata l'esposizione che si potrà visitare, con ingresso gratuito, dalle ore 19.00 alle ore 23.00, il 7, l'8, il 9 settembre, giorni della festa patronale in onore della Madonna dei Martiri. La presidente Aiccos ha pensato di creare un'esposizione di icone dedicate a Maria sia per omaggiare la Santa Patrona sia perché l'artista è un volontario dell'associazione ed è bene diffondere il suo pensiero artistico-creativo. In mostra si potranno ammirare icone realizzate su tavole di legno recuperate dal mare con l'utilizzo di pigmenti, con tuorlo, con foglia oro e con colori acrilici.Alessandro Cavaliere è un operatore socio sanitario a tempo pieno. L'arte è una sua grande passione che cammina di pari passo all'attività lavorativa. L'artista e pittore, di origini napoletane è figlio adottivo di Giovinazzo, città nella quale vive da molti anni. Da svariati anni coltiva la passione per la realizzazione dei presepi realizzati interamente a mano in terracotta dipinta con acrilici e vestiti creati con stoffe pregiate. Si dedica alla pittura a olio, acrilico e acquerello e alla scultura creando scenografie presepiali ispirate allo stile '700 napoletano. Oltre al classico presepe ri-utilizza oggetti antichi o supporti tipo vecchie tegole, lampade e anfore per creare Natività uniche e originali. Nella sua lunga carriera ha ricevuto riconoscimenti nazionali e internazionali vista la sua maestria artistica e la creatività messa in campo.L'associazione nasce nel 2003 per volontà di alcuni operatori sociali, impegnati da diversi anni nell'ambito di progetti di solidarietà. La nobile finalità è di portare un piccolo, modesto contributo alla costruzione di una società migliore e più giusta, in cui ogni persona possa ottenere diritto di cittadinanza e trovare la necessaria dignità. L'Aiccos è un'associazione democratica, rispettosa dei principi e valori fondamentali cristiani, con riferimento alla dottrina Sociale della Chiesa Cattolica, ed ha come scopo primario l'attenzione alla persona senza discriminazione per colore, etnia, sesso, religione e condizioni sociali.