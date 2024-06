Sacro Cuore di Gesù: il programma completo dei festeggiamenti

L'avevamo annunciato come articolato e leggermente diverso dal solito in una intervista al presidente Michele Depalo, da noi pubblicata la scorsa settimana, ed ora il programma dei festeggiamenti per ilè finalmente ufficiale. Chiusasi l'eco della prima festa estiva, la Madonna delle Grazie, Giovinazzo vivrà nel prossimo fine settimana quella per Sant'Antonio di Padova e poi a seguire la festa esterna del Cuore di Gesù, molto sentita.Si parte dunque nella parrocchia Sant'Agostino con la Novena dal 14 al 22 giugno. Messe saranno celebrate alle 8.00, alle 9.15 preceduta da Novena e poi a sera alle 19.00, con Novena e Santo Rosario che inizieranno alle 18.15.Venerdì 14 giugno, andando nel dettaglio, alle ore 18.00 la Bassa Musica "L'Armonia Molfettese" aprirà i festeggiamenti con il giro per la città. Alle 19.00 celebrazione vespertina officiata dal parroco di Sant'Agostino, don Cesare Pisani.Sabato 15 giugno, sempre alle 19.00, la santa messa sarà invece presieduta da don Leonardo Andriani, mentre domenica 16 giugno toccherà a don Beppe de Ruvo ed il 17 a don Nicola de Palo.Martedì 18 giugno primo appuntamento di grande rilievo: la celebrazione eucaristica solenne delle 19.00 sarà presieduta dal vescovo della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, S.E. Mons. Domenico Cornacchia.Poi mercoledì 19 giugno, ancora alle 19.00, messa vespertina officiata da don Ignazio Gadaleta e poi il 20 giugno toccherà a don Silvio Bruno, così come il 21 giugno celebrerà don Leonardo Andriani ed il 22 giugno don Francesco De Leo. Proprio sabato 22 giugno, alle 21.00, in piazza Sant'Agostino, si esibiranno i Boomerang, la official tribute band dei Pooh, una novità rispetto alle passate edizioni.La festa esterna è stata quest'anno anticipata dall'associazione Sacro Cuore di Gesù presieduta da Michele Depalo, a domenica 23 giugno, per possibili concomitanze con gare della nazionale italiana di calcio agli Europei di Germania 2024.Domenica 23 giugno sarà dunque la giornata centrale: si parte alle 8.00 col lancio di razzi in località Trincea, mentre alle 8.30 ci sarà a Sant'Agostino la prima santa messa. Poi, alle 9.30, la Bassa Banda "L'Armonia Molfettese" annuncerà in musica la festa per le strade di Giovinazzo.La messa solenne delle 10.30 sarà officiata da don Cesare Pisani e vi sarà il rito della benedizione degli scapolari dei nuovi associati all'associazione maschile Sacro Cuore di Gesù ed all'Apostolato della Preghiera.Al pomeriggio, alle 18.45, la partecipatissima messa vespertina a cui prenderanno parte anche i fedeli della parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Molfetta. Dopo la celebrazione eucaristica spazio all'attesissima processione dell'effigie del Cuore di Gesù, che sarà accompagnata dall'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" e dalla stessa "L'armonia Molfettese". Di grande impatto emotivo e dal grande valore spirituale sarà il canto del Te Deum sul sagrato della parrocchia Sant'Agostino al rientro della sacra effigie.Alle 23.15 lo spettacolo pirotecnico in località Trincea.I festeggiamenti non termineranno quest'anno con la processione. Il 29 giugno, alle 20.00, in piazza Sant'Agostino è infatti previsto un momento conviviale con "I panzerotti del Cuore", degustazione di cibo della tradizione allietata dalla musica del gruppo R.E.G. che proporrà musica '60-'70-'80.Infine, domenica 30 giugno, la santa messa celebrata sul sagrato della parrocchia Sant'Agostino a conclusione del mese dedicato al Cuore di Gesù.