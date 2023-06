Sacro Cuore di Gesù, doppio concerto in piazza Sant'Agostino

Continuano i festeggiamenti in onore delorganizzati dall'omonima associazione maschile presieduta dacon la supervisione di don Cesare Pisani, parroco di Sant'Agostino.Questa sera,alle ore 19.00 avrà luogo la celebrazione eucaristica presieduta da S.E. Mons. Felice Di Molfetta, vescovo emerito della diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano. A seguire, alle 20.30, in piazza Sant'Agostino il concerto del gruppo R.E.G. che si esibirà proponendo un vasto repertorio anni '70-'80-'90. In caso di maltempo, il concerto sarà purtroppo annullato.Domani sera,, medesimo programma liturgico, con lo stesso officiante, mentre alle 20.30, sempre sul piazzale antistante la chiesa, si terrà il concerto dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese", che suonerà pezzi famosi del repertorio classico, ma anche di musica leggera. In caso di maltempo, la performance si terra in chiesa.