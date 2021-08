Sabato 7 agosto a Giovinazzo torna la Cicloturistica

Dopo lo stop a causa dell'emergenza sanitaria nel 2020 ed il format virtuale, ritorna sabato 7 agosto la Cicloturisticaorganizzata dallal'associazione culturale che promuove il territorio e le sue bellezze attraverso un percorso nell'agro da compiere in bicicletta.L'evento è inserito nel cartellone divarato dall'Assessorato alla Cultura ed al Turismo.La passeggiata in bicicletta alla scoperta di casali, torri e costruzioni rurali, sarà impreziosita dalle spiegazioni dietnoantropologa, esperta di storia locale e guida turistica.Il raduno dei partecipanti è previsto in piazza Vittorio Emanuele II alle 16.45, mentre la partenza avverrà alle 17.00.La biciclettata toccherà Torre Lama Castello, il Pagghiarone, Torre Daconto e Torre Mani di San Francesco nell'esteso agro giovinazzese. I partecipanti saranno dotati di cappellino e bottiglietta d'acqua.Torna, dunque, un appuntamento importante per l'estate a Giovinazzo nella sua formula originaria e lo farà con tutte le precauzioni che il periodo emergenziale impone.