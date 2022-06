S. Martin Hotel, musica e drink nella suggestiva location della terrazza panoramica

La terrazza apre le porte per una stagione estiva tutta da scoprire

13 foto Terrazza panoramica al S. Martin Hotel

La Terrazza panoramica del S. Martin Hotel a Giovinazzo ha riaperto le sue porte. Tante le novità, dagli arredi al menù, passando dai buonissimi drink quest'anno targati Campari.I tramonti, ogni giorno diversi, fanno da sfondo ad una delle location più belle del nostro territorio, arricchita da dettagli in armonia con il luogo.Ad accompagnare il tutto due appuntamenti musicali settimanali, dal funk al soul, dal jazz all'afro bet, che allieteranno i vostri momenti di relax.