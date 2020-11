Osteria Scvnazz diventa Express, consegne a Giovinazzo e Molfetta

Social Video 2 minuti Osteria Scvnazz

SERVIZIO A DOMICILIO

Giovinazzo , al costo di 3,00€ / Se l'importo del tuo ordine è pari o superiore ai 25€ (vino o bevande incluse), il servizio Osteria Scvnazz Express sarà GRATUITO!

, al costo di 3,00€ / Se l'importo del tuo ordine è pari o superiore ai 25€ (vino o bevande incluse), il servizio Osteria Scvnazz Express sarà GRATUITO! Molfetta, al costo di 5,00€ - Se l'importo del tuo ordine è pari o superiore ai 30€ (vino o bevande incluse), il servizio Osteria Scvnazz Express sarà GRATUITO!

SERVIZIO D'ASPORTO

telefonando allo 080 411 7926

telefonando o mandando un messaggio WhatsApp al 331 47 34 606

scrivendo un messaggio sulla pagina Facebook - www.facebook.com/OsteriaScvnazz.Giovinazzo/

12 foto Osteria Scvnazz

Da sempre dedita alla tradizione e alla genuinità, l'Osteria Scvnazz è diventata nel corso degli ultimi anni un vero e proprio punto di riferimento nella ristorazione tipica locale. Non solo per i giovinazzesi, ma anche per i forestieri, vicini e lontani: i suoi punti di forza, apprezzatissimi dei clienti locali, italiani ma anche dai turisti che visitano il nostro territorio da tutto il mondo sono la ricerca delle materie prime a km0 e metodi di preparazione dei piatti tradizionali e semplici, che esaltano i sapori di una volta.Sappiamo benissimo il periodo difficile che sta vivendo il settore della ristorazione, ma l'Oste Ciccio e tutto il suo motivatissimo staff non potevano abbandonare gli amanti della cucina della nonna. Infatti, per assicurare il meglio ai vecchi e ai nuovi clienti, è nato il servizio Osteria Scvnazz Express, per gustare i piatti comodamente a casa.Dal 7 novembre puoi ordinare le prelibatezze di Oste Ciccio direttamente da casa con il comodo servizio a domicilio, disponibile nelle città di Giovinazzo e Molfetta.Qui è possibile consultare online il menù: https://bit.ly/3p0VulA L'Oste Ciccio e il suo staff verranno a casa tua per consegnarti i piatti che ami da sempre e che hai gustato fino ad ora in Osteria. Al servizio a domicilio si affianca anche il servizio d'asporto, di seguito tutti i dettagli per ordinare.Il servizio a domicilio "Osteria Scvnazz Express" sarà possibile sia per il pranzo che per la cena. Si accettano prenotazioni per pranzo e cena dalle ore 09:30 alle 13:00, per la sola cena dalle 17:00 alle 21:00.Importante - Da domenica a venerdì sarà possibile effettuare il domicilio fino alle ore 21:30. Il sabato invece sarà possibile ritirare l'asporto fino alle ore 22:00Il servizio Osteria Scvnazz Express sarà possibile per i seguenti comuni:L'asporto sarà possibile sia per il pranzo che per la cena. Si accettano prenotazioni per pranzo e cena dalle ore 09:30 alle 13:00, per la sola cena dalle 17:00 alle 21:00.Importante - Da domenica a venerdì sarà possibile ritirare l'asporto fino alle ore 21:30. Il sabato invece sarà possibile ritirare l'asporto fino alle ore 22:30.Puoi sfogliare il menù asporto dell'Osteria Scvnazz qui - https://bit.ly/3p0VulA «In questo periodo "particolare" l'osteria non si ferma - racconta Alessandro Depalo, consulente marketing - Oggi più che mai è importante fare marketing per stabilire un nuovo livello di relazione con le persone del proprio territorio. Il digitale è fondamentale per raggiungere questo ed altri obiettivi che andrebbero analizzati all'interno di un vero e proprio piano di sviluppo aziendale. Con l'Osteria Scvnazz è ciò che facciamo da oltre due anni.Faccio il mio personale in bocca al lupo all'Oste Ciccio, a tutto il suo staff e a tutti gli amici ristoratori del nostro territorio. Tenete botta!».Puoi ordinare: