S.Martin Hotel, l'addio dei gestori di Opa Opa

IlLa gestione di, col meraviglioso "sky bar", invidiatissimo da chiunque arrivasse da altri centri del Barese e da tutta la Puglia, termina qui.Piena di turisti da ogni parte del mondo sino alle ultime settimane, l'antica dimora trecentesca, già convento delle monache benedettine, fiore all'occhiello della ricettività nel cuore del borgo antico giovinazzese cambierà volto per qualche tempo, tornando nelle mani dei proprietari e magari in attesa di nuovi sviluppi dal mercato.Il saluto diè un commiato da quanti hanno potuto apprezzare il lavoro di ragazzi e ragazze che in questi anni si sono messi in gioco per cercare di rendere quel luogo, così unico, un posto dove sentirsi coccolati. E stando alle recensioni di decine di turisti e avventori, pare ci siano riusciti. Questo è ciò che hanno scritto sui canali social:«Ciao a tutti, Ospiti e Amici.Dopo tanti anni bellissimi, l'avventura della gestione del S. Martin Hotel da parte della Opa Opa Srl giunge al termine.È stata un'esperienza fantastica poterla vivere con tutti voi.Un ringraziamento speciale va ai nostri straordinari collaboratori che ci hanno aiutati negli anni e in particolare a Francesco, Patrizia, Rosa, Annamaria e Cristina. -Siete stati il cuore e l'anima del nostro hotel-.Grazie infinite anche a tutti i nostri splendidi Ospiti e a chi ha condiviso con noi questi lunghi ed indimenticabili sette anni.Grazie a tutti coloro che, a vario titolo, hanno fatto parte di questa storia.Con i migliori auguri per il futuro».