Rubano in casa e bloccano la porta, arrivano i Vigili del Fuoco

Un'abitazione di Giovinazzo, in centro, è stata presa di mira dai ladri, i quali, questa volta, dopo essere sono riusciti ad entrare nell'immobile, portando via monili in oro e contanti, hanno lasciato il chiavaccio attaccato dall'interno. Così, per rientrare in casa, il proprietario ha dovuto richiedere l'intervento deiI fatti sono accaduti ieri, attorno alle ore 20.30, in un appartamento di uno stabile in via Isonzo, nei pressi di piazza Porto e dal lungomare di Ponente. I malviventi, giovani e agili stando a quanto riferito, hanno preso di mira un'abitazione al secondo piano. E per poter arrivare ad una finestra, poi divelta, si sono arrampicati dal. Poi, una volta all'interno, forse temendo di non avere tempo a sufficienza, hanno inserito il chiavistello per evitare di essere colti sul fatto.Nel sacco dei banditi, disturbati ma comunque riusciti a compiere il furto, seppur in parte, sono finiti alcunie variper un bottino non ancora quantificato. Poi sono fuggiti come acrobati attraverso la stessa finestra da cui erano penetrati. Così, quando il proprietario è rientrato a casa, ha trovato la porta blindata bloccata dall'interno. Nessun malfunzionamento, però, col blocco causato dai ladri che avevano reso così impossibile laL'uomo, per poter rincasare ha dovuto chiedere l'intervento deii quali, arrivati dalcon una autoscala, hanno permesso all'uomo di poter rientrare dalla porta, lasciando al proprietario l'amara sorpresa della scoperta del furto. Sul fatto indagano idella