Rogo in via Sottotenente Magrone: ustionata una persona

Attimi di terrore questa sera, 3 dicembre, in via Sottotenente Magrone, a Giovinazzo. Un appartamento al pianterreno ha preso fuoco per cause in via d'accertamento e le fiamme si sono propagata in pochissimo tempo.Sul posto sono immediatamente giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Molfetta, la Polizia Locale ed i Carabinieri della locale Stazione. I primi hanno dovuto portar fuori dell'appartamento un uomo, al quale sono state prestate le prime cure dal personale medico del servizio 118. L'uomo avrebbe riportato ustioni in diverse parti del corpo ed è stato trasportato al Policlinico di Bari.La Polizia Locale, prontamente intervenuta con i Vigili del Fuoco, ha provveduto anche a mettere in sicurezza l'area - nel frattempo si era radunata una folla di curiosi - ed a deviare la viabilità. Gli accertamenti del caso sono affidati ai Carabinieri.