Riunito il COC, tutte le misure adottate dal Comune di Giovinazzo

Si è riunito stamattina, a Palazzo di Città, il COC (il Centro Operativo Comunale) per adottare nuove misure che vanno a sommarsi a quelle già disposte dal governo nazionale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 considerato che la Puglia è diventata zona rossa fino al prossimo 6 aprile.Erano presenti il sindaco, l'Assessore, con delega alla Protezione Civile, l'Assessorecon deleghe allo Sviluppo Economico e Polizia Locale, il comandante della Polizia Locale di Giovinazzo,, e il Presidente del Ser Molfetta,Di seguito i provvedimenti presi e che resteranno in vigore fino al 6 aprile:«Con questa ordinanza andiamo incontro a qualche esigenza dei cittadini, tipo quella di lasciare aperto il cimitero almeno nei giorni feriali e chiudendolo solo nel weekend - spiega il sindaco, Tommaso Depalma -. Così come abbiamo deciso di mantenere aperto il mercato giornaliero, ma mi raccomando sia agli operatori sia ai cittadini di attenersi rigorosamente a tutte le misure precauzionali previste. Stiamo leggendo che addirittura stanno bloccando i ricoveri ordinari negli ospedali pugliesi , la situazione non è per niente tranquilla. Il fatto che a Giovinazzo ci siano meno contagi rispetto ad altri comuni ci deve motivare ancora di più ad essere più responsabili, ognuno può contribuire con il proprio comportamento a farci uscire da questo incubo. Questi provvedimenti resteranno in vigore fino al 6 aprile, poi vedremo come evolve la situazione.a anche in questo caso spero che sia le attività commerciali coinvolte che i clienti si comportino con grande senso di responsabilità. Purtroppo stiamo vivendo un altro momento durissimo, come fu esattamente l'anno scorso di questi tempi».