«Giovinazzo è un borgo sul mare con un paesaggio incredibile. Un luogo da proteggere, tutelare, per far sì che i tanti giovani non l'abbandonino e possano trovare terreno fertile per coltivare i propri progetti di vita con concretezza». Così, candidata alla Camera nel collegio uninominale Puglia 4 (Molfetta - Bitonto) e plurinominale Puglia 2 (Bari) tra le fila di, ieri in visita a Giovinazzo.Incontrare una persona di così alto spessore comeè stata una grande esperienza. Lei, oltre a rappresentare una cultura familiare molto vicina a chi scrive, rappresenta una famiglia che ha sempre avuto un altissimo senso del dovere e un'altissima considerazione del senso dello Stato.Abbiamo incontrato una persona colta, attenta, sensibile come solo una persona che ha avuto un'esperienza personale e umana come lei può essere. Una nota simpatica e di colore è stata la conoscenza con il maestro pasticcereche ha donato ail book fotografico delle sue creazioni realizzate in aerografia indiretta speculare lucida oltre a dolci bontà preparate per l'occasione e gradite da tutti i convenuti.Il saluto del sindaco, alla candidata alla Camera nel collegio uninominale Puglia 4 (Molfetta - Bitonto) e plurinominale Puglia 2 (Bari) tra le fila di, ha voluto porre attenzione a quello che potrebbe essere il futuro del nostro territorio. Il primo cittadino ha auspicato per il sud e la nostra regione un futuro di opportunità, le stesse possibilità di sviluppo in tutti gli ambiti, così come avviene per le regioni del nord Italia.Un interessante giretto nel nostro splendido centro storico ha incantato Rita dalla Chiesa che ha posto molta attenzione alle notizie storiche divulgate da Nunzia Stufano, eccellente studiosa, appassionata di storia locale nonché guida turistica.L'incontro a Giovinazzo della nota conduttrice televisiva, in visita nelle città della Puglia in cui è candidata per le elezioni politiche del 25 settembre, ha visto la sua conclusione nella sede cittadina diin un momento di attenta e calorosa accoglienza da parte delle consiglieree di numerosi simpatizzanti che hanno salutato con cordialità l'illustre ospite.Gli onori di casa nelle parole di, decano della politica cittadina. «Degna rappresentante dello stato è- ha affermato Ruggero Iannone -. Il suo modo garbato di proporsi in tv, il ricordo di suo padre che rappresentava la Patria, il generale, che ha onorato la nostra patria con grande rispetto dei valori umani».Prima di dare la parola asono giunti i saluti del vicesindaco, di, vice coordinatore regionale vicario Fi,, di, responsabile regionale Pari Opportunità e Politiche Giovanili Fi, e dell'ex consigliere regionale, vice coordinatore regionale Fi, che ha ringraziato tutti per l'accoglienza e la condivisione di un momento che è sì elettorale, ma che propone una donna carismatica pronta a dare il suo valido e concreto contributo in Parlamento, visto il suo richiamo di amore verso la Puglia.«Con grande gioia e impegno mi approccio a una terra, la Puglia, che io già amavo - si è così espressa la giornalista e scrittrice-. Quello che voglio fare è ringraziare la squadra con cui mi trovo a lavorare, loro sono impegnati da sempre sul territorio, sono importanti. Il mio impegno è fare qualcosa di buono per questa terra: vivete in una bella realtà».