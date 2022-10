Rita Dalla Chiesa incontra i giovinazzesi. Incantata dalla Cattedrale

14 foto Rita Dalla Chiesa a Giovinazzo

La neo-deputataha fatto visita a Giovinazzo nella mattinata di ieri, 5 ottobre. Una visita di cortesia nei confronti dei tanti che l'hanno sostenuta nella corsa nel collegio uninominale, ma anche un modo per entrare in contatto con le istituzioni di una cittadina che dovrà rappresentare a Montecitorio e nelle stanze romane.Prima tappa è stata quindi Palazzo di Città, dove la conduttrice televisiva e giornalista, figlia dell'eroe Carlo Alberto Dalla Chiesa, ha incontrato il presidente del Consiglio comunale, Francesco Cervone, il vicesindaco Gaetano Depalo, una rappresentanza di consiglieri comunali e rappresentanti di Forza Italia, primo fra tutti Ruggero Iannone, decano della destra giovinazzese.Rita Dalla Chiesa ha ricevuto in omaggio un crest con lo stemma della Città di Giovinazzo ed ha scattato alcune foto di riti con i rappresentanti delle istituzioni cittadine. «Si è trattato di un incontro informale - ha quindi spiegato a margine Gaetano Depalo - per iniziare a prendere confidenza con il nostro territorio e per ringraziare la sua gente. Abbiamo davvero dialogato in maniera amichevole di tanti aspetti, che saranno meglio sviscerati prossimamente, quando l'onorevole tornerà a farci visita».Dopo la parte prettamente istituzionale,è stata condotta in un breve e significativo tour per le strade del borgo antico giovinazzese, partito dal panorama mozzafiato della passeggiata storica di via Marina. Poi ha visitato, grazie alla collaborazione di don Andrea Azzollini, la Concattedrale di Santa Maria Assunta, romanica esternamente e barocca all'interno, di cui ha particolarmente apprezzato i resti del pavimento musivo. A guidarla, insieme ad esponenti delle associazioni locali, l'etnoantropologa e guida turistica, che le ha donato un volume su Bitonto, Terlizzi e Giovinazzo di cui è co-autrice, prima di un tuffo nel suggestivo Vico Freddo, uno dei luoghi certamente più belli dell'incantevole centro storico.L'impegno diè di tornare al più presto per iniziare a far propri i problemi del territorio di cui sarà massima espressione in Parlamento.Il racconto della mattinata in alcuni scatti di Francesco Marolla.