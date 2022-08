Elezioni, il centrodestra schiera Rita Dalla Chiesa nel collegio di Giovinazzo

Un nome di spicco, senza dubbio. La coalizione di centrodestra ha deciso di puntare, per il collegio uninominale Puglia 4 della Camera, suche a 67 anni vivrà la sua prima esperienza politica.La popolare giornalista e conduttrice televisiva, in quota Forza Italia, sfiderà l'ex Sindaco di Bitonto Michele Abbaticchio, candidato dalla coalizione Italia progressista e democratica a guida Pd (con Demos, Verdi e Sinistra italiana), e il direttore d'orchestra Benedetto Grillo, espressione di Italia sul serio, la coalizione formata da Azione e Italia Viva.ll collegio Puglia 4 abbraccia 17 comuni della Città metropolitana di Bari e grazie alla sua conformazione allungata forma una fascia attorno al comune di Bari e all'area limitrofa, estendendosi da nord, dai comuni di Molfetta e Corato e dall'area del Parco nazionale dell'Alta Murgia fino ad arrivare a sud a Monopoli e Polignano a Mare passando, tra gli altri, per il comune di Bitonto. Comprende anche Terlizzi,e Ruvo di Puglia.Il partito di Silvio Berlusconi ha scelto di inserire Rita Dalla Chiesa al primo posto del listino plurinominale Puglia 2, che comprende buona parte dell'Area Metropolitana di Bari. La seconda posizione è stata assegnata al senatore uscente Michele Boccardi (che virtualmente è primo in caso di vittoria di Rita Dalla Chiesa nell'uninominale), mentre al terzo posto è stata collocata la ruvese Maria Tiziana Rutigliani e al quarto il bitontino Domenico Damascelli, ex consigliere regionale.