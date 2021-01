Risonanza effettuata dopo la gara di solidarietà: Giovinazzo in ansia per gatto Lucio

Gli amanti degli animali si erano mobilitati per rispondere al nobile appello delle volontarie dei. Bisognava raccogliere fondi per effettuare al più presto una risonanza magnetica per il, che evidenziava problemi di carattere neurologico.Negli scorsi giorni, grazie anche alla generosità di una parte dei giovinazzesi, l'esame è stato effettuato e purtroppo non ha dato un esito incoraggiante. Secondo quanto comunicato via social dalle stesse amorevoli volontarie, Lucio, che ha anche febbre, ha le meningi ingrossate e potrebbe essere affetto. Nel secondo caso avrebbe davvero poco tempo da vivere, trattandosi di una forma tumorale, mentre la peritonite infettiva felina è una malattia virale, causata da un coronavirus non trasmissibile all'uomo. Mentre nella maggior parte dei casi, i gatti vi convivono con sintomi lievi, il caso di Lucio potrebbe essere quello di una mutazione del virus che intacca anche organi interni.Una doppia ipotesi che non lascia troppe speranze e che ha gettato nello sconforto molti amici degli animali. Quel che resta invece bene impresso nel cuore e negli occhi di tutti i giovinazzesi è la pervicacia con cui le volontarie deicurano i loro ospiti, spesso giovanissimi ed indifesi. E poi c'è stata una gara di solidarietà che significa quanto grande sia la sensibilità di una porzione di popolazione su queste tematiche.Torneremo a parlare di loro, cercando di fare da cassa di risonanza per una nobile attività. Al bellissimo e sfortunato rossino Lucio vada una carezza virtuale di tutti coloro i quali amano i gatti.