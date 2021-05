È morto Lucio, il gatto che ha commosso Giovinazzo

Aveva commosso tutta Giovinazzo, fino a spingere molti alla mobilitazione per sostenere costosi esami e cure che avrebbero potuto rappresentare l'ultimo tentativo di tenerlo in vita.Il gattoamatissimo dopo che anche GiovinazzoViva si era occupata della sua storia, non ce l'ha fatta. La Fip, malattia felina, nei giorni scorsi lo aveva portato ad avere. Per lui non c'è stato nulla da fare.Il rossino col pelo morbido e gli occhi verdi magnetici non c'è più, ennesima storia triste di un periodo storico sfortunato. Un periodo in cui anche l'amore verso gli animali, quello che mettono in campo ogni giorno ad ogni ora le volontarie de I Felini di Giovinazzo, sembra non bastare.è stato salutato con la benedizione didel Convento dei Cappuccini di Giovinazzo, che ha» nei nuovi locali dove ha sede l'associazione che da anni si batte sul territorio per la salvaguardia delle colonie feline e dei randagi. Un'opera meritoria che meriterebbe ben altro sostegno.Lucio resterà invece, come accadde per Peo, il bellissimo incrocio tra un europeo ed un norvegese dei boschi che per anni ha vissuto nei pressi della chiesetta del Padre Eterno nell'agro tra Giovinazzo e Terlizzi, il simbolo della possibile unione tra uomini e Creato, del rispetto tra gli uni e gli altri, esattamente nel senso francescano del termine.Lucio ora corre libero da cateteri e pannolini. E saperlo così è l'unica grande consolazione.