Ripristinate le chianche danneggiate in piazza Vittorio Emanuele II

Un muletto miliare, nel corso dell'allestimento del Villaggio Azzurro che accoglierà le, è sprofondato con una ruota in una voragine apertasi in piazza Vittorio Emanuele II.Le chianche dell'agorà giovinazzese sono da tempo provate da spettacoli e pesi enormi ed oggi ha ceduto una porzione corrispondente alla parte superiore di un canale sottostante. Ma la pavimentazionea tempo di record dal Comune, evitando ogni tipo di pericolo e disagio ulteriore per i cittadini.«Bisogna certamente vigilare - ha detto l'assessore ai Lavori Pubblici, l'uomo dell'amministrazione per l'evento di domenica -, ma dobbiamo capire cosa vogliamo fare di quel luogo, se vogliamo cioè eliminare ogni inconveniente, stoppando ogni evento, credo con nocumento per i tanti imprenditori che hanno investito in quell'area. Io penso ci sia bisogno di equilibrio. Incidente spiacevole, ma l'importante è aver evitato ogni pericolo, ripristinando lo stato dei luoghi a tempo di record».