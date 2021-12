A Giovinazzo si accende il Natale: tutte le FOTO

49 foto Accensione albero di Natale e videomapping 2021 Giuseppe Dalbis

Si è acceso finalmente il Natale a Giovinazzo.Nonostante una pioggia fastidiosa, è stato illuminato nella serata di mercoledì 8 dicembre, solennità dell'Immacolata concezione, il grande albero in piazza Vittorio Emanuele II, con una cerimonia trasmessa anche in diretta streaming alla presenza del sindacoe dell'assessora alla Cultura e Turismo,In contemporanea l'intero perimetro dell'agorà giovinazzese è stato illuminato da un videomapping ad effetto curato dale realizzato grazie aoordinati egregiamente da. Un effetto decisamente suggestivo che ha richiamato in piazza Vittorio Emanuele II un discreto numero di cittadini, nonostante condizioni meteo avverse. Il tutto è stato accompagnato dalle note festanti della complesso bandistico della Scuola di Musica "Filippo Cortese" di Giovinazzo.Poco prima, intorno alle 19.30, è stato inaugurato lo straordinario presepe monumentale allestito dall'Aiap, l'Associazione Italiana Amici del Presepio di Giovinazzo, guidata da Alberto Fiorentino, sembrato commosso. Vi è rappresentata proprio piazza Vittorio Emanuele II in scala, una straordinaria opera che speriamo non venga smantellata il 6 gennaio, data ultima in cui nella Sala Clessidra dell'ex convento domenicano sarà visitabile la mostra di presepi artistici. La benedizione è stata impartita da don Pietro Rubini, parroco di San Domenico.ha detto il primo cittadinodavanti ad una folla di curiosi festante ed infreddolita. Il sindaco ha anche fatto riferimento alla liberazione in Egitto dell'attivista dei diritti umani, per il quale il nostro Paese si era mobilitato. Soddisfatta della serata anche l'assessora Cristina Piscitelli, a cui va il merito, con gli uffici comunali, di aver messo a frutto in poco più di una settimana i fondi arrivati dal bilancio approvato solo a fine novembre.Sotto il nostro articolo un'amplissima galleria fotografica per raccontare a voi lettori l'inizio delle festività natalizie 2021 a Giovinazzo. Nonostante l'emergenza sanitaria in corso, contro cui non bisogna abbassare la guardia, c'è voglia di festa, di serenità, di calore umano. Ed è forse questo il messaggio più importante alla vigilia di settimane decisiva nella lotta al virus che ha cambiato le nostre esistenze.