Bomba d'acqua a Giovinazzo. E la zona della piazza si allaga

Un forte e prolungato temporale ha interessato Giovinazzo ed il nord barese nelle scorse ore. Poco dopo le 14.00 è caduta una quantità di pioggia notevole, mai scesa negli ultimi mesi.si è allagata, con l'acqua che ha superato il livello dei marciapiedi ed in alcuni casi è penetrata nelle auto in sosta. Tanto lo spavento anche di alcuni esercenti (la foto in home e del proprietario del Manuelito Bar) che hanno visto i loro gazebo e la soglia dei loro locali invase da acqua e fango.Per fortuna non si sono registrati danni ben peggiori ma sotto accusa è lasebbene la pioggia sia stata davvero abbondante in un lasso temporale breve.Il peggio dovrebbe essere passato, col maestrale che dovrebbe pulire il cielo e consegnarci una domenica con prevalenza di sereno, alternata ad annuvolamenti passeggeri. Aggiornamenti dopo la mezzanotte, come di consueto.